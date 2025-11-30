Sanità italiana: AOR San Carlo eccelle

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo si è affermata come una delle strutture più performanti in Italia nel panorama della sanità pubblica. Ciò è stato attestato dal rapporto sulla performance delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale presentato ad Arezzo, in occasione del Forum Risk Management.

L’AOR San Carlo ha conseguito risultati di rilievo, posizionandosi ai vertici nazionali in indicatori cruciali come accessibilità, tempi di attesa ed efficienza organizzativa. In particolare, si è classificata al 1° posto tra tutte le aziende ospedaliere italiane per la permanenza in Pronto Soccorso oltre 8 ore, e al 2° posto per il tasso di abbandono da parte di pazienti prima delle cure o della dimissione.

L’AOR si è anche distinta nel rispetto dei tempi di attesa per gli interventi programmati, raggiungendo il 2° posto nazionale per gli interventi per tumore mammella entro 30 giorni e il 4° posto nazionale per l’intervento di protesi d’anca entro 180 giorni. Inoltre, ha conseguito il 2° posto nel cluster per la governance dei processi organizzativi, che valuta l’efficienza nell’uso delle risorse e l’ottimizzazione delle sale operatorie.

Il Direttore Generale dell’AOR, Giuseppe Spera, ha dichiarato che l’AOR San Carlo è un polo di riferimento per la sanità del Mezzogiorno e che i risultati ottenuti sono la conferma che l’investimento in organizzazione, tecnologia e capitale umano paga. Anche l’Assessore Regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha sottolineato l’importanza della rilevazione AGENAS, affermando che i risultati dell’AOR San Carlo sono la dimostrazione che la sanità regionale è in grado di puntare all’eccellenza e non teme il confronto con i migliori.