Sanità italiana: 41 ospedali tra i migliori al mondo

La sanità italiana è spesso al centro di polemiche, con liste d’attesa lunghe, carenza di personale e disuguaglianze tra il Nord e il Sud del Paese. Tuttavia, esistono anche eccellenze riconosciute a livello internazionale. I 41 ospedali italiani inclusi nella classifica dei World’s Best Specialized Hospitals 2026 di Newsweek, realizzata con l’ausilio della società di ricerca Statista, ne sono una prova tangibile.

La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di strutture premiate, contando 16 ospedali, molti dei quali si trovano a Milano. Tra questi spiccano l’Istituto Europeo di Oncologia, noto per le sue terapie innovative contro il cancro, e il Centro Cardiologico Monzino, interamente dedicato alle patologie cardiache. Anche l’IRCCS Besta rappresenta un punto di riferimento internazionale in neurologia.

Subito dopo la Lombardia, il Lazio si presenta con otto ospedali, tutti localizzati a Roma. Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS si distingue per la sua eccellenza in ostetricia e gastroenterologia, mentre l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto a livello globale in pediatria.

Il Piemonte contribuisce con quattro ospedali, supportati da centri all’avanguardia come l’IRCCS di Candiolo, e la Toscana si fa notare con tre premiate strutture. Al Sud, le difficoltà sono evidenti, con solo due ospedali presenti nella classifica, sollevando interrogativi sul divario territoriale nel sistema sanitario.

A livello europeo e mondiale, l’Italia si posiziona al secondo posto dopo Francia, Germania e Regno Unito, ma dietro agli Stati Uniti, che dominano con un numero significativamente maggiore di ospedali di eccellenza. Le prestazioni di singoli ospedali italiani, che raggiungono la top 20 mondiale in varie discipline, evidenziano l’alta qualità del servizio sanitario. La classifica rappresenta un riconoscimento importante, ma invita anche a ridurre le disuguaglianze territoriali nella sanità.