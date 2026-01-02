Sanità Italia

L’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge di Bilancio, che prevede un incremento del Fondo sanitario nazionale di 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026. Il finanziamento complessivo per il 2026 ammonta a 142,9 miliardi di euro, superiore di oltre 6,3 miliardi di euro rispetto al finanziamento per l’anno 2025.

La legge di bilancio prevede anche un incremento del Fondo sanitario nazionale di 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Inoltre, è prevista l’assunzione di personale a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, nel limite di spesa complessivo di 450 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

La legge di bilancio prevede anche misure per potenziare la medicina di precisione e la prevenzione, nonché per migliorare i livelli di assistenza legati alla tutela della salute mentale e del sistema di cure palliative. È previsto un finanziamento di 100 milioni di euro per avviare l’adeguamento delle tariffe ambulatoriali e di 1 miliardo di euro per la revisione delle tariffe di ricovero e di riabilitazione.

Inoltre, la legge di bilancio prevede misure per il potenziamento dei servizi di telemedicina, per la realizzazione di accertamenti diagnostici nell’ambito degli screening neonatali e per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative. È previsto un finanziamento di 20 milioni di euro per il 2026 per il potenziamento e l’efficientamento dei servizi di telemedicina.

La legge di bilancio prevede anche misure per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi, per la prevenzione e la cura della celiachia e per la razionalizzazione dei contingenti dei medici veterinari specialisti ambulatoriali. È previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per il 2026 per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.

Infine, la legge di bilancio prevede misure per la protezione dei lavoratori e per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per la prevenzione e la cura delle malattie professionali. È previsto un finanziamento di 1 milione di euro per il 2026 per la prevenzione dell’HIV e di 0,5 milioni di euro per il 2026 e il 2027 per la sperimentazione di nuovi screening neonatali.