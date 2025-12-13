Sanità in Toscana

L’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Regione, Monia Monni, ha visitato alcune strutture dell’Asl in provincia di Arezzo, accompagnata dai vertici aziendali. Il tour è iniziato dalla Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, attualmente oggetto di lavori di trasformazione finanziati dal Pnrr, dove Monni è stata accolta dal direttore zona-distretto Valdichiana, Roberto Francini.

La Casa di Comunità, nata nel 2010 come Casa della Salute, è stata finanziata con 1,8 milioni di euro per la ristrutturazione e il consolidamento. Durante la visita, l’assessora ha discusso con medici, personale Asl e amministratori sui bisogni del territorio e sui progetti futuri, e ha osservato i nuovi spazi integrativi della struttura.

La visita è poi proseguita presso il servizio di salute mentale di Arezzo, dove Monni ha incontrato associazioni locali e il Direttore UF Salute Mentale Adulti Giampaolo Di Piazza, discutendo del tema della salute mentale giovanile e dell’aumento di adolescenti e giovani adulti in sofferenza. stato approfondito il progetto sperimentale di iperprossimità con equipe mobile multiprofessionale, App, sito interattivo e intelligenza artificiale.

Infine, Monni ha visitato l’ospedale San Donato, dove ha incontrato il personale e ascoltato domande sui lavori in corso, inseriti in un progetto regionale di rinnovamento della struttura. L’assessora ha sottolineato l’importanza dell’ascolto e della partecipazione per costruire un sistema sanitario più territoriale e più integrato, in grado di offrire risposte concrete ai bisogni delle persone.