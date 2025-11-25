Sanità in Sicilia in crisi

La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina ha presentato un’interrogazione ai Ministri della Salute e dell’Economia per chiedere quali iniziative urgenti intendano assumere a tutela dei cittadini siciliani, in seguito alle criticità emerse nella sanità regionale. La vicenda del concorso degli autisti del 118, sospeso dopo l’emersione di gravi anomalie, è solo l’ultimo episodio di un quadro insostenibile.

Secondo Carmina, la sanità siciliana è compromessa da scandali negli appalti, infiltrazioni corruttive, procedure opache, attrezzature obsolete e liste d’attesa interminabili, violando il diritto costituzionale alla salute. La parlamentare sostiene che la gravità delle criticità richiede un intervento immediato da parte dello Stato, in quanto la Regione non è in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Carmina sollecita l’apertura di verifiche ispettive del Governo e chiede una risposta forte e responsabile, sottolineando che la salute non può essere sacrificata sull’altare dell’incapacità o degli equilibri politici. I cittadini siciliani pretendono cure dignitose, ospedali funzionanti, concorsi trasparenti, personale adeguato e attrezzature moderne, che attualmente non sono garantiti. La deputata conclude che il Governo deve intervenire per risolvere l’emergenza sanitaria in Sicilia, che sta diventando una vera e propria emergenza democratica.