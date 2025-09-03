23.9 C
Sanità in Sicilia: divario crescente nei livelli di assistenza

Da StraNotizie
NEWS

La Fondazione Gimbe ha recentemente rivelato che la sanità italiana presenta un forte divario tra Nord e Sud, secondo il monitoraggio 2023 sui Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) pubblicato dal Ministero della Salute. In particolare, la Sicilia mostra una preoccupante diminuzione di 11 punti rispetto all’anno precedente, rimanendo inadempiente in settori cruciali come la prevenzione e l’assistenza distrettuale, e non raggiungendo gli standard minimi nazionali.

Questa situazione grava su un sistema sanitario regionale già fragile, afflitto da continui problemi, come la mancanza di personale, lunghi tempi di attesa e strutture obsolete. Inoltre, continua l’emigrazione sanitaria verso le cliniche del Nord, che svuota gli ospedali locali.

A confronto, il Veneto si distingue come la regione più efficiente, mentre alla Sicilia si affiancano altre regioni in difficoltà come l’Abruzzo e la Valle d’Aosta. La Basilicata e la Lombardia mostrano arretramenti ancora più gravi. Questa situazione mette in luce che la qualità delle cure dipende sempre più dalla regione di residenza, creando una discriminazione nei confronti dei cittadini siciliani rispetto al diritto alla salute.

Nonostante tentativi di gestione attraverso piani di rientro, non si sono avuti miglioramenti significativi nei servizi sanitari. La Sicilia continua a pagare il prezzo di anni di scelte politiche orientate al contenimento della spesa piuttosto che a investimenti in personale e infrastrutture.

La Fondazione Gimbe sottolinea l’urgenza di una revisione radicale dei piani di rientro e delle modalità di monitoraggio, affinché si possa garantire un servizio sanitario in grado di rispondere ai reali bisogni dei cittadini.

ARTICOLI CORRELATI

