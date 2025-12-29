Sanità in Sardegna

Il deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, Ugo Cappellacci, ha presentato un’interrogazione urgente al ministro della Salute per chiedere una verifica immediata sul rispetto dei Livelli essenziali di assistenza in Sardegna. Ciò avviene dopo il terremoto istituzionale innescato dalla recente sentenza della Corte costituzionale.

Cappellacci fa riferimento al caos amministrativo esploso alla vigilia di Natale, quando la pronuncia della Consulta sui commissari straordinari ha costretto la direzione dell’assessorato regionale della Sanità a dichiarare la decadenza dei vertici delle aziende sanitarie. Questa situazione ha prodotto un vuoto di governance senza precedenti, con aziende sanitarie prive di una guida pienamente legittimata e catene decisionali incerte.

Secondo Cappellacci, questo quadro non rappresenta un’ipotesi teorica, ma uno scenario reale e prevedibile, destinato ad aggravare criticità già strutturali del sistema sanitario regionale, minando così i Livelli essenziali di assistenza. Con l’interrogazione, chiede al Ministro se sia a conoscenza della situazione, se intenda rafforzare le verifiche sui Lea e quali iniziative urgenti intenda assumere per prevenire una compromissione del diritto alla salute.

Cappellacci avverte che se si arriverà a misure straordinarie, non sarà una scelta politica del Governo, ma la conseguenza di un fallimento annunciato della gestione regionale. Inoltre, sottolinea che se il caos amministrativo dovesse tradursi in una violazione dei Lea, si aprirebbe un problema costituzionale, con l’eventuale attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.