Sanità in Piemonte: ritardi e inefficienze nella riorganizzazione

Il Piemonte si distingue per una scarsa efficienza nella riorganizzazione della sanità territoriale, finanziata con i fondi del PNRR. La Regione ha attivato tutte le 43 Centrali Operative Territoriali (COT), ma i risultati sono lontani dalla media nazionale. Infatti, mentre 638 COT su 651 sono operative in Italia, il Piemonte ha solo raggiunto la sufficienza.

La situazione degli Ospedali di Comunità è preoccupante: erano previsti 30, ma attualmente è attivo solo uno, a Nizza Monferrato, in forma provvisoria. Nei report AGENAS, il numero di posti letto e strutture effettive resta a zero, rivelando che la riforma è più un’iniziativa formale che reale.

Ancor più preoccupante è la condizione delle Case della Comunità, progettate per essere il fulcro della sanità locale. Delle 96 strutture previste, solo 31 sono state aperte, e soltanto cinque offrono servizi reali. Solo una dispone di personale completo, il che evidenzia un grave problema nella riorganizzazione. Anche a livello nazionale, meno del 3% di queste strutture è pienamente operativo.

Nonostante il Piemonte abbia ricevuto oltre 524 milioni di euro per i progetti, i cittadini continuano a fare lunghe attese nei pronto soccorso, dove i servizi restano critici. L’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, afferma che i fondi non saranno persi, attribuendo i ritardi alla Soprintendenza, ma questi motivi appaiono poco credibili date le peculiarità architettoniche della regione.

Il Piemonte ha migliorato solo il settore digitale, con un Fascicolo Sanitario Elettronico ben funzionante, ma questo non sostituisce l’assistenza sanitaria reale. La scadenza per raggiungere il 75% di avanzamento dei cantieri è fissata per il 2026, ma l’effettiva operatività rimane incerta.