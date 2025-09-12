Sanità in Molise: Isernia e l’Emodinamica a rischio precario

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alla riorganizzazione della sanità in Molise. In una nota stampa, ha commentato la possibilità che il servizio di Emodinamica dell’ospedale “F. Veneziale” venga mantenuto solo in via sperimentale, soggetto a verifiche entro 18 mesi. Questa decisione potrebbe compromettere l’efficacia del servizio e influire negativamente sulla salute dei cittadini.

Castrataro ha fatto riferimento ai verbali del Tavolo romano sul DM 70, dove i tecnici hanno sostenuto che l’Emodinamica di Isernia è un presidio essenziale per la rete di emergenza-urgenza. Tuttavia, sembra che la struttura commissariale preferisca mantenere l’Emodinamica dell’ospedale di Termoli, ipotizzando la chiusura del laboratorio di Isernia. Questo approccio sembra ridurre a scadenza un servizio che dovrebbe invece rimanere stabile per proteggere la salute della popolazione.

Il sindaco ha anche sottolineato che la rete di emergenza-urgenza è vitale e non deve essere indebolita, poiché ogni riduzione di un presidio diminuisce le possibilità di intervento rapido e aumenta i rischi per i pazienti. Ha chiesto ai Commissari, alla Regione e ai Parlamentari molisani di chiarire le reali strategie per la sanità nella regione, poiché attualmente la comunità di Isernia percepisce solo una penalizzazione.

Infine, Castrataro ha espresso solidarietà alla comunità di Agnone, che rischia di perdere il proprio ospedale. Ha avvertito che chiudere strutture fondamentali nelle aree interne significherebbe abbandonare i territori e mettere in pericolo la vita degli abitanti.