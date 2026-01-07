Sanità in Lombardia

In provincia di Bergamo, quando un paziente ottiene una prescrizione per una prima visita o un esame, in due casi su cinque questa prescrizione non viene poi prenotata attraverso il Servizio sanitario nazionale. Ciò porta a due possibili conseguenze: si può rivolgere al privato a causa dei tempi d’attesa troppo lunghi nel pubblico, o si può rinunciare alla visita perché non si può permettere di pagare di tasca propria o perché l’approfondimento diagnostico non serve più a causa delle lungaggini.

Secondo una rilevazione dell’Agenzia del ministero della Salute sui servizi sanitari regionali (Agenas), nel 2024 in Bergamasca solo il 60,45% delle prescrizioni è stato prenotato tramite il Servizio sanitario nazionale, mentre il 39,55% è rimasto inevaso. Questo dato è simile a quello di territori limitrofi, come l’area dell’Ats di Brescia, dove il 61,95% delle prescrizioni è stato prenotato, e Milano, dove il 66,59% è stato prenotato.

La Regione precisa che questi dati si riferiscono solo alle prime visite e non alle visite di controllo. Tuttavia, un monitoraggio analogo della Regione mostra un trend simile: nel primo semestre del 2025, solo il 59% delle prescrizioni è stato preso in carico dal Servizio sanitario nazionale, con un range che oscilla tra il 54% per le urgenze di tipo D (differibili) e il 63% per quelle con urgenza B (breve).

Secondo Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, il fatto che una parte della specialistica ambulatoriale passi dal privato è una debolezza del sistema. Inoltre, Marinoni riconosce che un nodo ulteriore è rappresentato dall’appropriatezza prescrittiva, poiché non sempre tutte le visite prescritte sono effettivamente necessarie, ma vengono fatte anche per “medicina difensiva”, ovvero per evitare possibili contenziosi.

I sindacati sottolineano che il problema delle liste d’attesa è il principale problema della sanità e uno dei più sentiti dai cittadini. Orazio Amboni, responsabile del Dipartimento Welfare della Cgil Bergamo, pone l’accento sulle prestazioni con priorità P (programmabile), le più numerose, e sottolinea che i pazienti con casi oncologici in follow up hanno difficoltà a ottenere date di visita automaticamente programmate.

Angelo Murabito, della segretaria provinciale della Cisl Bergamo, osserva che le agende pubbliche non danno risposta alla domanda, quindi le persone optano per la sanità a pagamento, compromettendo l’universalità del Servizio sanitario. Pasquale Papaianni, coordinatore territoriale della Uil di Bergamo, sottolinea che bisogna investire sul personale medico e infermieristico, reclutandone di più e pagandolo meglio, per dare piena risposta al diritto alla salute.