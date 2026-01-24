Sanità in Italia: Trento eccelle nella classifica

La Provincia autonoma di Trento si conferma tra le eccellenze della sanità italiana, conquistando il secondo posto nella classifica nazionale, preceduta solo dal Veneto. Il dato più significativo riguarda la soddisfazione dei cittadini, che raggiunge un punteggio medio di 8,1 su 10, tra i più alti in Italia.

La provincia si distingue inoltre per la prima posizione assoluta per qualità della vita correlata alla salute, con un valore di 0,938 nell’indicatore internazionale QALY, il migliore del Paese. Gli indicatori di salute sono ottimi, con una speranza di vita alla nascita di 84,7 anni e un incremento di 1,2 anni nell’ultimo decennio, il dato più alto a livello nazionale e ben al di sopra della media italiana di 83,4 anni.

La provincia si distingue inoltre per il tasso di mortalità evitabile più basso d’Italia, pari a 14,2 decessi ogni 10mila abitanti, in ulteriore calo rispetto al passato. Ai vertici anche la speranza di vita in buona salute a 65 anni, che raggiunge i 12,7 anni, con un miglioramento di oltre due anni nell’ultimo decennio.

Sul piano dell’organizzazione e della spesa sanitaria, Trento registra una spesa pro-capite tra le più alte del Paese, segnale di un forte investimento sul sistema. Nonostante le criticità nazionali legate alla carenza di personale, il carico potenziale dei medici di medicina generale si attesta a 1.450 assistibili.

Un altro punto di forza è rappresentato dall’integrazione socio-sanitaria e dall’assistenza di prossimità, con un gradimento del servizio di assistenza domiciliare di 8,6 su 10 e il reperimento dei farmaci giudicato il migliore d’Italia, con un punteggio di 8,9.

La Provincia autonoma di Trento è inserita tra le realtà regionali “resilienti”, ovvero in grado di mantenere la sostenibilità del sistema nel medio periodo grazie a politiche efficaci di prevenzione e innovazione organizzativa. L’analisi restituisce l’immagine di una sanità che non eccelle solo nella cura delle patologie, ma nella promozione di un benessere complessivo superiore alla media nazionale. La sfida futura sarà quella di conservare questi standard elevati affrontando l’invecchiamento della popolazione e i complessi processi di riorganizzazione già in corso.