34 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Salute

Sanità in Italia: tra burocrazia e interesse privato

Da StraNotizie
Sanità in Italia: tra burocrazia e interesse privato

La gestione della sanità in Italia rappresenta un tema complesso e controverso, suddiviso tra interessi pubblici e privati. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, le Regioni hanno acquisito significative competenze in materia di sanità, rendendo gli assessorati regionali alla Salute obiettivi di ambizioni politiche e interessi privati.

La modifica del sistema, avvenuta nel 2001, ha trasferito il potere legislativo in campo sanitario dalle autorità statali a quelle regionali. Sebbene ci siano state proposte per ripristinare la gestione nazionale della salute, l’attuale quadro di spesa pubblica e i poteri regionali hanno reso difficile attuare tali cambiamenti. Le Regioni, infatti, destinano oltre il 70% del loro bilancio alla sanità, rendendola un indicatore chiave delle dinamiche politiche locali.

Particolarmente critico è il contesto del Mezzogiorno, dove la Calabria è frequentemente citata come esempio di inefficienza. Con il 23% di qualità minima delle prestazioni sanitarie, la Regione si trova costretta a far fronte a deficit e tagli ai posti letto, generando lunghe liste d’attesa e il ricorso al “turismo sanitario”. Situazioni simili si osservano in Campania, dove l’amministrazione della sanità è caratterizzata da carenza di personale e inefficienze.

Infine, in Veneto il dibattito si concentra sul rapporto tra pubblico e privato. Mentre alcune Regioni, come Emilia Romagna e Toscana, hanno integrato servizi privati convenzionati con critiche riguardo ai costi per il sistema pubblico, il governatore Zaia sostiene l’importanza di mantenere un forte sistema di sanità pubblica, opponendosi a una crescente privatizzazione.

Articolo precedente
Eventi imperdibili a Lucca: cultura, natura e divertimento
Articolo successivo
Juve: progressi e nuove sfide, serve una punta decisiva
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.