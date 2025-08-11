Sanità in Italia: tra burocrazia e interesse privato

La gestione della sanità in Italia rappresenta un tema complesso e controverso, suddiviso tra interessi pubblici e privati. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, le Regioni hanno acquisito significative competenze in materia di sanità, rendendo gli assessorati regionali alla Salute obiettivi di ambizioni politiche e interessi privati.

La modifica del sistema, avvenuta nel 2001, ha trasferito il potere legislativo in campo sanitario dalle autorità statali a quelle regionali. Sebbene ci siano state proposte per ripristinare la gestione nazionale della salute, l’attuale quadro di spesa pubblica e i poteri regionali hanno reso difficile attuare tali cambiamenti. Le Regioni, infatti, destinano oltre il 70% del loro bilancio alla sanità, rendendola un indicatore chiave delle dinamiche politiche locali.

Particolarmente critico è il contesto del Mezzogiorno, dove la Calabria è frequentemente citata come esempio di inefficienza. Con il 23% di qualità minima delle prestazioni sanitarie, la Regione si trova costretta a far fronte a deficit e tagli ai posti letto, generando lunghe liste d’attesa e il ricorso al “turismo sanitario”. Situazioni simili si osservano in Campania, dove l’amministrazione della sanità è caratterizzata da carenza di personale e inefficienze.

Infine, in Veneto il dibattito si concentra sul rapporto tra pubblico e privato. Mentre alcune Regioni, come Emilia Romagna e Toscana, hanno integrato servizi privati convenzionati con critiche riguardo ai costi per il sistema pubblico, il governatore Zaia sostiene l’importanza di mantenere un forte sistema di sanità pubblica, opponendosi a una crescente privatizzazione.