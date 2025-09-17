Sanità in Italia: spesa storicamente al di sotto degli standard

Nel 2024, il ministro dell’economia Giorgetti aveva previsto una spesa sanitaria pari al 6,4% del Pil, valore già considerato scarso, lo stesso di prima della pandemia. Tuttavia, il governo Meloni è riuscito a mantenere la spesa solo al 6,3%, come testimonia un rapporto della Fondazione Gimbe. L’Italia rimane così ben al di sotto della media Ocse (7,1%) e dell’Europa (6,9%). Anche in termini di spesa pro-capite, l’Italia si trova a spendere meno della Spagna (3.893 dollari contro 3.835), mentre la Germania investe oltre il doppio (8.080 dollari).

Il presidente del Gimbe, Nino Cartabellotta, evidenzia che il sottofinanziamento della sanità italiana è ormai strutturale, e le conseguenze ricadono sui cittadini. Questi devono affrontare liste d’attesa lunghe, pronto soccorso saturi, mancanza di medici di famiglia e crescenti disuguaglianze territoriali. L’analisi arriva in un momento strategico, poiché l’Italia deve presentare a Bruxelles il documento di programmazione di bilancio. Sebbene il governo avesse promesso di aumentare la spesa sanitaria, l’incremento previsto è insufficiente rispetto agli standard internazionali.

Nel contempo, sono stati destinati fondi alle spese militari, limitando ulteriormente le risorse per la sanità. La spesa è rimasta stagnante tra il 6 e il 7% del Pil negli ultimi due decenni, escluso il periodo del Covid-19. Cartabellotta sottolinea la necessità di un accordo tra le forze politiche, al di fuori delle contingenze di governo.

Infine, chi sperava che il Pnrr potesse rafforzare il servizio sanitario è rimasto deluso. Secondo un monitoraggio, dopo nove mesi, solo il 34% dei fondi previsti è stato speso, e per le case di comunità la situazione è peggiore (17%). Si stima che serviranno almeno 35.000 lavoratori tra infermieri e operatori, ma finora non ci sono stati contatti tra i ministri competenti per garantire le necessarie coperture economiche.