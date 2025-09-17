23 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Salute

Sanità in Italia: spesa storicamente al di sotto degli standard

Da StraNotizie
Sanità in Italia: spesa storicamente al di sotto degli standard

Nel 2024, il ministro dell’economia Giorgetti aveva previsto una spesa sanitaria pari al 6,4% del Pil, valore già considerato scarso, lo stesso di prima della pandemia. Tuttavia, il governo Meloni è riuscito a mantenere la spesa solo al 6,3%, come testimonia un rapporto della Fondazione Gimbe. L’Italia rimane così ben al di sotto della media Ocse (7,1%) e dell’Europa (6,9%). Anche in termini di spesa pro-capite, l’Italia si trova a spendere meno della Spagna (3.893 dollari contro 3.835), mentre la Germania investe oltre il doppio (8.080 dollari).

Il presidente del Gimbe, Nino Cartabellotta, evidenzia che il sottofinanziamento della sanità italiana è ormai strutturale, e le conseguenze ricadono sui cittadini. Questi devono affrontare liste d’attesa lunghe, pronto soccorso saturi, mancanza di medici di famiglia e crescenti disuguaglianze territoriali. L’analisi arriva in un momento strategico, poiché l’Italia deve presentare a Bruxelles il documento di programmazione di bilancio. Sebbene il governo avesse promesso di aumentare la spesa sanitaria, l’incremento previsto è insufficiente rispetto agli standard internazionali.

Nel contempo, sono stati destinati fondi alle spese militari, limitando ulteriormente le risorse per la sanità. La spesa è rimasta stagnante tra il 6 e il 7% del Pil negli ultimi due decenni, escluso il periodo del Covid-19. Cartabellotta sottolinea la necessità di un accordo tra le forze politiche, al di fuori delle contingenze di governo.

Infine, chi sperava che il Pnrr potesse rafforzare il servizio sanitario è rimasto deluso. Secondo un monitoraggio, dopo nove mesi, solo il 34% dei fondi previsti è stato speso, e per le case di comunità la situazione è peggiore (17%). Si stima che serviranno almeno 35.000 lavoratori tra infermieri e operatori, ma finora non ci sono stati contatti tra i ministri competenti per garantire le necessarie coperture economiche.

Articolo precedente
The Morning Show: Analisi della quarta stagione in Italia
Articolo successivo
Controversie e colpi di scena: Juventus contro Borussia Dortmund
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.