Sanità in Italia: risorse insufficienti per un futuro sostenibile

Il segretario nazionale Fp Cgil, Michele Vannini, ha commentato le recenti promesse del ministro della Salute, Schillaci, riguardo al finanziamento della sanità. Vannini ha sottolineato la necessità di ulteriori risorse rispetto a quelle già annunciate, evidenziando come la sanità italiana sia una delle più sottofinanziate in Europa. In particolare, ha espresso preoccupazione per il futuro, citando le previsioni che indicano un ulteriore calo della spesa sanitaria in rapporto al PIL, che entro il 2030 scenderà al 5,6%, due punti percentuali al di sotto della media europea.

Vannini ha anche ricordato gli annunci dell’anno precedente, quando il ministro della Salute aveva presentato un Piano straordinario di assunzioni che era svanito dopo poco tempo, a fronte della bozza della legge di Bilancio. Questo precedente solleva dubbi sulla credibilità delle attuali promesse. Per Vannini, ogni risorsa aggiuntiva dovrebbe essere destinate al potenziamento della sanità pubblica, evitando finanziamenti a fondo perduto per il settore privato.

Facendo un confronto, ha citato la Germania, che nel 2024 ha previsto una spesa sanitaria pari al 10,6% del PIL, evidenziando così il gap che esiste con l’Italia. La situazione attuale richiede quindi un intervento significativo e urgente per sostenere il sistema sanitario pubblico del paese.