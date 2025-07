Sanità in Italia: pubblico o privato? I dati che sorprendono

Negli ultimi anni, la gestione della sanità pubblica sembra essere sempre più influenzata da logiche di profitto, tipiche del settore privato. Nonostante le richieste per un incremento delle risorse destinate alla sanità, emergono evidenti criticità nel sistema.

Attualmente, la spesa pubblica per la sanità rappresenta il 6,4% del Pil, finanziata attraverso la tassazione generale. Tuttavia, la quota dei servizi sanitari forniti da strutture private è in crescita. Nel 2023, il 78,6% del valore complessivo della sanità è stato generato da strutture pubbliche, ma il 21,4% proviene già da provider privati accreditati, con percentuali ancora più elevate in settori come la diagnostica e la riabilitazione.

Secondo un recente report di Mediobanca, la redditività delle strutture private è aumentata nel 2023, segnando un incremento del margine operativo netto del 96% rispetto all’anno precedente. La spesa sanitaria privata complessiva ha raggiunto i 74 miliardi di euro, evidenziando un onere crescente sui cittadini. In relazione ad altri paesi europei, l’Italia si colloca al di sotto della media, con una spesa pubblica sanitaria pari al 6,2% del Pil, rispetto a valori significativamente più elevati di Spagna, Regno Unito, Francia e Germania.

Un aspetto preoccupante è la diminuzione della sanità nel contesto della spesa pubblica totale. Negli ultimi due decenni, la percentuale consacrata alla sanità è calata dal 12,5% del 2000 al 12% nel 2023. La spesa per interessi sul debito è diminuita, liberando potenzialmente fondi per la salute e l’istruzione, ma questi settori continuano a ricevere scarse attenzioni.

Il sistema sanitario italiano, attualmente misto, richiede una ristrutturazione profonda. È essenziale riconsiderare il modello di sanità prima di continuare a chiedere maggiori finanziamenti, per evitare di compromettere ulteriormente la salute pubblica.