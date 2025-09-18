Sanità in Italia: il Friuli-Venezia Giulia tra le virtuose

La sanità italiana presenta notevoli differenze tra le varie Regioni. Alcune hanno adeguato i rimborsi per visite ed esami secondo le nuove norme del Ministero della Salute, mentre altre, a causa di limitate risorse o piani restrittivi, sono ancora ferme.

Tra le Regioni che si sono adeguate c’è il Friuli-Venezia Giulia, che riconosce tariffe più alte rispetto al tariffario nazionale. Secondo “Il Sole 24 Ore”, il Friuli rimborsa, per esempio, 39 euro per una visita cardiologica con elettrocardiogramma, mentre a livello nazionale il costo è di 33,60 euro. Anche per una visita oncologica con piano di trattamento, il rimborso è di 39 euro rispetto ai 25 euro di Roma.

Le differenze si notano anche nei laboratori: il rimborso per il test dell’emoglobina glicata è di 13,60 euro in Friuli, quasi il triplo rispetto ai 4,70 euro a livello nazionale. Per l’albumina, il rimborso è di 2,30 euro contro 1,10 euro. Nella diagnostica, un ecodoppler cardiaco viene rimborsato 111,70 euro, in confronto ai 66 euro nazionali, e un’ecografia alla mammella ha un rimborso di 22,90 euro rispetto a 21,15 euro.

Tuttavia, l’Associazione degli Ospedali Privati del Friuli avverte che nonostante questi adeguamenti, le tariffe rimangono spesso inferiori ai reali costi di mercato. Le aree più colpite sono la fisioterapia e la radiodiagnostica, dove i margini di guadagno sono sempre più ridotti. Per affrontare questo problema, la Regione ha avviato un tavolo di confronto con le strutture per stabilire standard più realistici.

Il Friuli si distingue tra le Regioni virtuose per l’adeguamento delle tariffe, ma la sfida rimane: garantire rimborsi sostenibili per evitare che il vantaggio attuale diventi un problema per pazienti e strutture.