Sanità in Italia: gravi irregolarità emerse

Un quadro allarmante emerge dal bilancio delle attività del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Torino, che ha acceso i riflettori sulla gestione di numerose strutture sanitarie del territorio. I controlli hanno portato alla luce farmaci scaduti, abbandono di pazienti, abusi della professione sanitaria e gravi irregolarità nella gestione di medicinali, compresi quelli stupefacenti.

Nel corso dell’anno sono state ispezionate 450 strutture sanitarie. In sei casi, le violazioni riscontrate sono state considerate di particolare gravità e hanno determinato la sospensione dell’attività o il sequestro degli spazi. Le verifiche hanno inoltre portato alla denuncia di oltre 90 persone, mentre le sanzioni amministrative comminate superano complessivamente i 60 mila euro.

Tra le contestazioni più pesanti figurano la somministrazione di farmaci scaduti, la falsificazione di documenti, l’esercizio abusivo della professione sanitaria e una gestione non conforme dei farmaci soggetti a controllo.

L’attività dei Nas si è estesa anche al contrasto dei maltrattamenti all’interno delle strutture sanitarie e al traffico illecito di sostanze dopanti. In questo ambito sono state arrestate 14 persone, effettuate oltre 70 perquisizioni e adottate tre misure di divieto di avvicinamento, a conferma della gravità dei fatti emersi durante le indagini.