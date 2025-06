Sanità in crisi: calano i Pronto Soccorso e aumentano le aggressioni

Negli ultimi anni, il sistema sanitario italiano ha mostrato segnali di crescente fragilità. Ultimi dati rivelano che dal 2011 al 2023, il numero dei Pronto Soccorso e dei servizi di Emergenza-Urgenza è diminuito da 808 a 693, con una riduzione di 115 strutture.

Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, critica questa diminuzione, sottolineando che non può definirsi razionalizzazione in presenza di pazienti costretti ad attendere su barelle per ore o giorni. Questa situazione è aggravata da una medicina territoriale insufficiente, che spinge molte persone a rivolgersi ai Pronto Soccorso per tutte le loro necessità sanitarie. Le strutture già in difficoltà si trovano quindi a dover affrontare un afflusso eccessivo di utenti, con il personale sanitario costretto a lavorare in condizioni estremamente dure.

Giuliano segnala un aumento delle aggressioni contro il personale sanitario, che opera in ambienti problematici caratterizzati da stipendi inadeguati e infrastrutture obsolete. Questi fattori contribuiscono all’abbandono del Servizio Sanitario Nazionale da parte di molti professionisti.

Pur riconoscendo l’imminente rinnovo del contratto collettivo della sanità pubblica, Giuliano avverte che ciò non basterà a risolvere i problemi strutturali del settore. Chiede quindi interventi politici determinati e condivisi per migliorare la situazione, con particolare attenzione al rafforzamento della medicina territoriale, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla garanzia di livelli adeguati di assistenza in tutte le regioni italiane.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.antennasud.com