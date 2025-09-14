Sanità in Calabria: polemiche e sfide per il futuro sanitario

La campagna elettorale in Calabria si intensifica, con toni sempre più accesi. Pasquale Tridico, candidato del campo progressista per la guida della Regione, ha rivolto accuse dirette a Roberto Occhiuto e Giuseppe Scopelliti, definendoli “compagni di merende” nella gestione fallimentare della sanità calabrese.

Tridico ha evidenziato che dal 2011 la Calabria ha subito una serie di chiusure di ospedali, il blocco del turn over e accumuli di debiti miliardari. Secondo lui, queste scelte hanno portato al collasso del sistema sanitario regionale, privando i cittadini di servizi essenziali e costringendoli a cercare cure altrove.

Il giudizio di Tridico è molto severo nei confronti degli avversari politici: “La stessa gente che ha causato questo sfascio ha il coraggio di ripresentarsi. Chi ha rovinato la gestione della sanità pubblica non può più chiedere fiducia ai calabresi. È necessario voltare pagina.”

Le affermazioni di Tridico mettono in evidenza come la sanità sarà un tema centrale nelle elezioni regionali. Da un lato c’è Roberto Occhiuto, attuale presidente e commissario alla sanità, dall’altro il fronte progressista che accusa anni di commissariamenti e tagli. Sullo sfondo rimane il malcontento di cittadini e operatori sanitari, che affrontano ogni giorno le difficoltà di un sistema già fragile e poco finanziato.