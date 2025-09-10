Sanità in Calabria: Emergenza e Futuro della Salute Pubblica

Il recente evento al Parco Peppino Impastato di Lamezia Terme ha visto un intenso confronto su temi cruciali per la sanità calabrese. La Festa dell’Unità ha radunato amministratori, giornalisti e rappresentanti della società civile, in attesa delle elezioni regionali.

Il panel conclusivo, dal titolo “Sanità in Calabria – Emergenza infinita”, moderato dalla giornalista Maria Rita Galati, ha offerto un’analisi approfondita della situazione sanitaria. Amalia Bruni, consigliera regionale e candidata al Consiglio, ha evidenziato che la crisi della sanità calabrese ha gravissime ripercussioni sulla popolazione, con costanti carenze e inefficienze. Ha inoltre denunciato i quindici anni di commissariamento come fonte di disastro finanziario e sociale, affermando che l’assenza di riforme significative ha gravato ulteriormente sui cittadini, costringendoli a pagare tasse elevate senza miglioramenti nei servizi.

Marina Sereni, responsabile Sanità del Pd nazionale, ha confermato che la Calabria è un caso emblematico della crisi sanitaria in Italia. Ha criticato l’approccio del governo regionale, sottolineando che soluzioni rapide come l’impiego di medici cubani non risolveranno le problematiche strutturali. Sereni ha ribadito l’importanza di riforme durature e di un sostegno adeguato alla sanità pubblica.

Altri contributi sono giunti dal mondo associativo, con Michele Rotella, presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Calabria, che ha chiesto rispetto per i pazienti e continuità nelle cure. Luigi Tallarico, presidente di Progetto Itaca Calabria, ha attaccato le falle nella comunicazione che nascondono il reale stato della salute mentale.

Saverio Ferrari, delegato SMI 118, ha messo in luce la crisi del servizio di urgenza, evidenziando la riduzione delle ambulanze disponibili.

La festa ha anche incluso dibattiti su amministrazione e sviluppo sostenibile, chiudendo con un momento di socialità e musica.