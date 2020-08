Il 16 settembre sarà sciopero nazionale dei lavoratori della sanità privata che incroceranno le braccia per l’intera giornata lavorativa in segno di protesta per “la mancata sottoscrizione definitiva, da parte delle controparti ovvero Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari), della preintesa raggiunta il 10 giugno scorso sul rinnovo del contratto”. Lo rendono noto Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, riferendo che “la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata continua e si intensifica“. Lunedì 31 agosto ci sarà infatti, fanno sapere le sigle sindacali, un “nuovo appuntamento con presidi e assemblee presso le sedi Aris e Aiop in tutti i territori”.

