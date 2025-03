Sanità: Gli Italiani Sostengono il SSN, ma le Liste d’Attesa Rappresentano la Maggiore Criticità

Il Servizio sanitario nazionale (Ssn) riceve una valutazione positiva da parte del 62% degli italiani, ma il 46% degli intervistati evidenzia la necessità di un potenziamento del sistema pubblico, mentre il 12% chiede un rafforzamento di quello privato. Le principali criticità individuate riguardano le liste d’attesa, la carenza di personale medico e la disparità nell’offerta sanitaria tra le diverse regioni. Questi aspetti emergono dal sondaggio Ipsos ‘Priorità e aspettative degli italiani per un nuovo Ssn’, presentato durante l’Inventing for Life Health Summit, organizzato da Msd Italia. Il 74% degli italiani considera la salute e la sanità come le priorità principali, ritenendo che il Governo debba investire maggiormente e in modo urgente in questi settori. Questi dati suggeriscono un’urgente necessità di riforme e investimenti per garantire un sistema sanitario adeguato e accessibile a tutti i cittadini, rispondendo così ai crescenti bisogni di salute della popolazione.