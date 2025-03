Sanità: Emicrania, Mennini propone percorsi integrati per una salute ottimale e costi ridotti

In un contesto nazionale, è fondamentale stabilire percorsi integrati per la presa in carico e la diagnosi precoce dei pazienti con emicrania. Questa è l’unica strategia in grado di stratificare le varie tipologie di pazienti e identificare coloro che necessitano di cure o tecnologie innovative, anche in ambito farmacologico, per migliorare la loro salute e ridurre i costi. Francesco Saverio Mennini, direttore del dipartimento al ministero della Salute, ha illustrato questo concetto durante l’evento ‘Empatia, empowerment, emicrania: vivere la vita’, organizzato da Organon Italia a Roma. L’incontro ha affrontato le nuove terapie per l’emicrania, una patologia che colpisce circa 6 milioni di persone in Italia, con due terzi dei casi che riguardano donne. La diagnosi precoce e la creazione di modelli organizzativi adeguati sono essenziali per affrontare efficacemente questa malattia disabilitante, promuovendo così un miglioramento generale della qualità della vita dei pazienti e ottimizzando le risorse sanitarie.