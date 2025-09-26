Sanità ed economia in Italia: affrontare il rischio clinico

Il costo medio dei sinistri legati alla responsabilità sanitaria in Italia è di 41.639 euro. Le aree cliniche più a rischio sono Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, e Pronto Soccorso. Gli eventi più comuni includono infezioni correlate all’assistenza, errori diagnostici ed errori umani.

Il convegno MAG Healthcare Piemonte, che si è tenuto a Torino, ha riunito esperti del settore sanitario, assicurativo e finanziario, affrontando l’impatto economico della responsabilità sanitaria sul sistema sanitario. I partecipanti, tra cui dirigenti ospedalieri e risk manager, hanno discusso di costi diretti e indiretti collegati alla malpractice medica e delle sfide normative.

Il mercato dell’assicurazione per la responsabilità sanitaria in Italia supera i 300 milioni di euro annui, ma la copertura varia notevolmente tra le regioni. Alcune regioni sono completamente assicurate, mentre altre praticano autoassicurazione o hanno approcci misti. Modelli di governance centralizzata sono stati introdotti in alcune aree, come Piemonte e Sardegna.

Il costo medio delle denunce ha mostrato differenze tra settori, raggiungendo i 76.000 euro nelle strutture pubbliche e 21.000 euro per il personale sanitario. Questo incremento dei costi è dovuto anche alla lentezza nei processi di liquidazione, e i sinistri più vecchi tendono ad avere costi medi ancora più elevati.

Inoltre, le infezioni correlate all’assistenza generano milioni di giornate di degenza aggiuntive ogni anno. Attualmente, non ci sono studi esaustivi sui costi indiretti, ma il convegno ha avviato un progetto di ricerca per raccogliere dati più dettagliati.

Infine, il quadro normativo è cambiato recentemente, introducendo nuove tabelle per la liquidazione dei danni, e le compagnie assicurative hanno dovuto adattare le loro politiche. MAG ha anche sviluppato un modello di analisi dei rischi clinici che integra variabili storiche e quantitative per migliorare la gestione dei costi e della qualità delle cure.