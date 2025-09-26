20.6 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
Salute

Sanità ed economia in Italia: affrontare il rischio clinico

Da StraNotizie
Sanità ed economia in Italia: affrontare il rischio clinico

Il costo medio dei sinistri legati alla responsabilità sanitaria in Italia è di 41.639 euro. Le aree cliniche più a rischio sono Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, e Pronto Soccorso. Gli eventi più comuni includono infezioni correlate all’assistenza, errori diagnostici ed errori umani.

Il convegno MAG Healthcare Piemonte, che si è tenuto a Torino, ha riunito esperti del settore sanitario, assicurativo e finanziario, affrontando l’impatto economico della responsabilità sanitaria sul sistema sanitario. I partecipanti, tra cui dirigenti ospedalieri e risk manager, hanno discusso di costi diretti e indiretti collegati alla malpractice medica e delle sfide normative.

Il mercato dell’assicurazione per la responsabilità sanitaria in Italia supera i 300 milioni di euro annui, ma la copertura varia notevolmente tra le regioni. Alcune regioni sono completamente assicurate, mentre altre praticano autoassicurazione o hanno approcci misti. Modelli di governance centralizzata sono stati introdotti in alcune aree, come Piemonte e Sardegna.

Il costo medio delle denunce ha mostrato differenze tra settori, raggiungendo i 76.000 euro nelle strutture pubbliche e 21.000 euro per il personale sanitario. Questo incremento dei costi è dovuto anche alla lentezza nei processi di liquidazione, e i sinistri più vecchi tendono ad avere costi medi ancora più elevati.

Inoltre, le infezioni correlate all’assistenza generano milioni di giornate di degenza aggiuntive ogni anno. Attualmente, non ci sono studi esaustivi sui costi indiretti, ma il convegno ha avviato un progetto di ricerca per raccogliere dati più dettagliati.

Infine, il quadro normativo è cambiato recentemente, introducendo nuove tabelle per la liquidazione dei danni, e le compagnie assicurative hanno dovuto adattare le loro politiche. MAG ha anche sviluppato un modello di analisi dei rischi clinici che integra variabili storiche e quantitative per migliorare la gestione dei costi e della qualità delle cure.

Articolo precedente
Venezia: giovani talenti al Festival del Cinema con Canon
Articolo successivo
Fiaccola Olimpica e Sport Italiano: Il Viaggio verso Milano 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.