Sanità e Lavoro in Calabria: Sfide per il Futuro Economico

La campagna elettorale di Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il “campo largo” del centrosinistra, è ufficialmente iniziata. L’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle ha incontrato a Lamezia Terme i rappresentanti dei partiti che lo sostengono, tra cui Pd, M5S, Avs, Psi, Italia Viva e altri.

Tridico ha dichiarato che la priorità per i calabresi è la sanità, evidenziando le criticità del sistema sanitario e ospedaliero della regione. Ha sottolineato che si avverte un forte bisogno di interventi per garantire cure adeguate, lamentando le lacune lasciate dall’amministrazione regionale attuale.

Durante l’incontro, ha espresso entusiasmo per la coalizione che lo sostiene e ha parlato di convergenza su temi fondamentali come il lavoro, le infrastrutture e il sostegno per le aree interne. In risposta alle critiche sul Reddito di dignità, ha spiegato che ci sono fondi disponibili, inclusi quelli del Fondo sociale europeo. Tridico, avendo ricoperto il ruolo di presidente dell’Inps, ha fornito dettagli sulle misure di aiuto, come l’assegno di inclusione, e ha sottolineato la necessità di affrontare in modo equo la situazione di occupabilità degli individui, evitando disparità tra occupabili e inoccupabili.

In chiusura, il consigliere regionale Raffaele Mammoliti del Pd ha consegnato a Tridico una proposta di legge sul Reddito di dignità, presentata in una legislatura precedente.