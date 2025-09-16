Sanità e giovani: il progetto di Pace Salute Lavoro nelle Marche

Roberto Mancini ha deciso di candidarsi nella lista “Pace Salute Lavoro” nel Maceratese per contribuire alla rinascita della vita politica del Paese. Facente parte del movimento “Dipende da Noi”, ha voluto mettersi a disposizione per il bene comune.

Il suo obiettivo principale è creare un’alleanza con i giovani, promuovendo politiche che sostengano la scuola e l’università pubbliche e offrano opportunità di lavoro stabile, liberando così i giovani dalla disoccupazione e dal precariato.

La lista “Pace Salute Lavoro” è nata da un accordo tra “Dipende da Noi” e Rifondazione comunista, distinguendosi da altre formazioni politiche per la sua natura di rete permanente di associazioni e comitati di impegno civile nelle Marche. Il metodo adottato si basa su sensibilità etica, partecipazione e progettualità condivisa per affrontare i problemi regionali.

Mancini sostiene Matteo Ricci per il suo piano di trasformazione della regione, mentre critica Acquaroli, associandolo a posizioni di estrema destra e a un approccio che mina i servizi pubblici e privilegia gli interessi finanziari.

In ambito sanitario, Mancini propone investimenti per aumentare il personale e migliorare i servizi pubblici. Le sue proposte includono la riduzione delle liste d’attesa, l’integrazione tra ospedali e servizi territoriali, il ripristino del fondo per la disabilità e il potenziamento dell’assistenza domiciliare e della salute mentale.

Essere di sinistra oggi, secondo Mancini, significa lavorare per una società solidale, ecologica e inclusiva, dove nessuno è lasciato indietro.