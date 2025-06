Sanità Digitale: Rivoluzione e Innovazioni con il Pnrr

La digitalizzazione della sanità sta vivendo un’importante accelerazione, principalmente grazie al Pnrr e agli sforzi del Governo. Alessio Butti, sottosegretario per l’Innovazione, ha affermato che si stanno affrontando diverse aree, tra cui il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la connettività ultraveloce e l’impiego di tecnologie come AppIO e intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza.

Secondo Butti, i progressi sono evidenti: l’Italia ha incrementato il punteggio di maturità dell’E-Health di 13 punti, raggiungendo l’84%, un dato superiore alla media Ue. Tuttavia, c’è ancora lavoro da fare sulla versione aggiornata del FSE, dopo anni di attesa e un blocco prolungato fino alla fine del 2022. Con l’implementazione di un Gateway nazionale e l’Ecosistema Dati Sanitari, si punta a garantire la standardizzazione e interoperabilità dei dati tra le regioni.

Per quanto riguarda la cartella clinica digitale, è una priorità del Governo, con un dialogo costante con il Garante della privacy per assicurare il rispetto delle normative sui dati sensibili. L’utilizzo del FSE sta aumentando: il 91% dei medici ha interagito con il sistema, mentre in alcune regioni come l’Emilia-Romagna si registrano tassi di utilizzo superiori al 65%.

La connettività è fondamentale per il successo della telemedicina, poiché consente l’implementazione di servizi cloud e l’uso dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi due anni, sono stati forniti accessi ad alta velocità a 6.300 strutture sanitarie e finanziati più di 550 progetti di digitalizzazione con circa 300 milioni di euro.

Gli investimenti nell’FSE ammontano a 800 milioni di euro, con significativi fondi destinati anche alla formazione del personale. Anche l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nella gestione delle liste d’attesa, con sette Regioni impegnate in progetti di analisi avanzata dei dati. Infine, l’AppIO si sta dimostrando strategica nella gestione delle prenotazioni, contribuendo a ridurre le assenze agli appuntamenti.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.quotidiano.net