Sanità digitale in Basilicata: il futuro è già qui

Negli ultimi anni, il settore della salute ha visto un’importante evoluzione grazie all’adozione di soluzioni digitali. In Basilicata, un nuovo strumento è ora a disposizione dei cittadini, segnando un passo significativo per il sistema sanitario regionale.

Durante l’evento intitolato “Semplificazione e Innovazione digitale del SSN”, svoltosi il 4 giugno, Domenico Tripaldi, Direttore Generale per la salute e le politiche della persona, ha annunciato l’introduzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) alla popolazione lucana. Questo strumento consentirà una gestione più efficiente delle informazioni sanitarie, migliorando l’accesso ai dati per i pazienti e facilitando il lavoro degli operatori sanitari.

Il FSE rappresenta un cambiamento importante, poiché permette di raccogliere le informazioni relative alla salute in formato digitale, rendendole facilmente consultabili. Ciò non solo agevola i pazienti nella gestione delle proprie cartelle cliniche, ma anche il personale sanitario nella fornitura di servizi più rapidi e accurati. La digitalizzazione del sistema sanitario lucano è vista come un passo fondamentale per migliorare la qualità dell’assistenza e ottimizzare le risorse disponibili.

La Regione Basilicata sta quindi investendo in innovazioni tecnologiche, sottolineando l’importanza della digitalizzazione nel settore sanitario per il bene della comunità. Con l’introduzione del FSE, si auspica un significativo impatto positivo sulla salute pubblica e sull’efficacia dei servizi offerti ai cittadini.