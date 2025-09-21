Sanità del futuro in Italia: innovazione e disuguaglianze

Un viaggio tra diverse città italiane e danesi esplora la sanità del futuro, caratterizzata da innovazioni ma anche da rischi di nuove disuguaglianze. La sanità italiana sta subendo una trasformazione significativa, con l’introduzione di intelligenza artificiale, telemedicina e ospedali digitalizzati. Tuttavia, queste innovazioni rischiano di aumentare le disparità tra diverse aree del paese.

In particolare, il programma “PresaDiretta” si concentra sulla situazione in Sardegna, dove il noto ospedale Brotzu rappresenta un’eccellenza, ma esistono anche numerosi problemi, come l’assenza di reparti di terapia intensiva pediatrica e un alto numero di cittadini che rinunciano alle cure. Negli ultimi dodici mesi, il 17,2% dei sardi non ha potuto curarsi, un dato quasi doppio rispetto alla media nazionale.

Il reportage include anche gli ospedali di Roma e Milano, dove l’intelligenza artificiale è già utilizzata per fornire prestazioni avanzate. Tuttavia, l’Italia affronta ancora problemi di digitalizzazione, come il mancato funzionamento del fascicolo sanitario elettronico e la presenza di milioni di cittadini con documentazione cartacea.

Un confronto con la Danimarca, dove il sistema sanitario è interamente digitalizzato e finanziato con l’8% del Pil, mette in evidenza un modello che offre cure rapide ed efficaci, anche nelle aree più remote. Il programma di “PresaDiretta” mira a illustrare queste sfide e opportunità, approfondendo anche le politiche sui migranti e le condizioni dei centri di trattenimento in Italia.