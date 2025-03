Sanità: Cappellacci, “La Prevenzione è l’unica strada per un Ssn sostenibile”

La prevenzione è essenziale per garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, soprattutto in un contesto di cambiamento demografico e aumento delle malattie croniche. Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha sottolineato che senza un intervento significativo sulla prevenzione, le risorse disponibili non sarebbero sufficienti per rispondere alla crescente domanda di salute. È fondamentale non solo garantire cure di qualità, ma soprattutto lavorare per evitare che le persone si ammalino. Questo approccio rappresenta un passaggio cruciale per il sistema sanitario. Cappellacci ha espresso queste considerazioni durante il suo intervento all’Inventing for Life Health Summit – Investing for Life, promosso da Msd Italia a Roma. La prevenzione non è quindi solo un’opzione, ma una necessità per affrontare le sfide future in ambito sanitario.