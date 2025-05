Sanificazione Ambienti Indoor con Onde Elettromagnetiche

I sistemi di inattivazione dei virus respiratori basati su onde elettromagnetiche sono stati inclusi nelle Prassi di riferimento per la sanificazione degli ambienti indoor (UNI/PdR 173-1), redatte da Uni in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Questi requisiti sono diventati fondamentali per garantire la salubrità degli spazi interni, specialmente a tutela di categorie fragili come bambini e anziani.

Post-pandemia, il tema della qualità dell’aria negli ambienti chiusi è diventato cruciale. Sebbene sia necessario un adeguato ricambio dell’aria tramite ventilazione naturale o meccanica, quando queste non bastano, è possibile utilizzare sistemi fisici, chimici e fisico-chimici per la sanificazione. Tra questi, i dispositivi a microonde sono in grado di inattivare i virus respiratori attraverso il fenomeno della Sret, che sfrutta campi elettromagnetici oscillanti per rompere l’involucro virale, riducendo di fatto la sua contagiosità.

Questi sistemi sono definiti innocui per uomini e animali e non richiedono l’evacuazione dell’ambiente durante l’uso. I dispositivi sviluppati dall’azienda e4life – “personal” per uso individuale, “ambient” per ambienti e “farm” per uso zootecnico – sono i primi al mondo a ridurre oltre il 90-95% della carica infettante dei virus mediante onde elettromagnetiche.

L’integrazione di questa tecnologia nelle prassi di sanificazione rappresenta un avanzamento significativo nella prevenzione di malattie infettive aeree. Le soluzioni di e4life puntano a garantire maggiore sicurezza negli spazi condivisi, attenendosi ai principi della salute One Health, che considera l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale.

Fonte: www.adnkronos.com