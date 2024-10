SANGUE MISTO: Festeggiamo 30 Anni di ‘SxM’ con una Ristampa il 29 Novembre

Uno dei dischi fondamentali per la storia dell’hip hop italiano, “SxM”, il primo e unico album dei Sangue Misto, celebra il suo 30° anniversario con una ristampa in arrivo il 29 novembre 2024. Prodotto a Bologna da Neffa, Deda e DJ Gruff, e pubblicato dalla Century Vox nel 1994, “SxM” è riconosciuto dai critici come uno dei migliori dischi italiani di sempre, definito il miglior album rap italiano secondo Rumore.

L’album ha introdotto per la prima volta un linguaggio unico e uno stile musicale innovativo, definendo l’hip hop italiano e dando voce agli anni Novanta. La sua influenza si estende ben oltre la sua pubblicazione, risultando ancora oggi una fonte d’ispirazione per molti artisti contemporanei. Riferimenti ai brani di “SxM” sono presenti in vari successi italiani, dai Club Dogo a Fabri Fibra, dimostrando l’impatto duraturo del gruppo.

Con brani iconici come “Cani Sciolti”, “La porra”, “Lo Straniero” e “Clima di tensione”, l’album affronta tematiche sociali che rimangono attuali. Ogni traccia della tracklist ha contribuito a formare un album immortale, segnando l’inizio di una nuova era per l’hip hop in Italia.

Per celebrare il 30° anniversario, l’album sarà disponibile in vari formati: CD standard, Doppio LP Limited Edition Numerato Verde Marmorizzato e Doppio LP Limited Edition Numerato Rosso Marmorizzato, quest’ultimo in esclusiva per Discoteca Laziale. La nuova edizione avrà una grafica curata da DeeMo, storico designer della scena hip hop e già autore della copertina originale di “SxM”.

Inoltre, per l’occasione, il marchio italiano di streetwear 5tate Of Mind ha realizzato un bomber jacket e una felpa in stile collegiale, caratterizzati da ricami e lettere applicate, sempre in collaborazione con DeeMo. Questi articoli, in edizione limitata, evidenziano il legame tra il marchio e la cultura hip hop in Italia.

I capi saranno disponibili sul sito di Warner Music Italy in fase di pre-order fino al 29 novembre e successivamente sul sito ufficiale di 5tate Of Mind. La celebrazione di “SxM” rappresenta un tributo significativo alla sua eredità culturale e musicale.