Sangiuliano al gala Les Etoiles: ‘Sul palco autentici ambasciatori dell’eccellenza’

“Sul palco autentici ambasciatori dell’eccellenza della danza ma anche della capacità di dialogo e coordinazione, di unità nella diversità, dì solidarietà, in un’autentica sintesi che solo questa nobile arte sa rendere perfetta sul palcoscenico”. Sono le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ieri sera ha assistito all’Auditorium Parco della Musica di Roma al gala Les Etoiles (unica replica nella capitale stasera) firmando il programma di sala dell’annuale appuntamento con la grande danza internazionale giunto alla XII edizione.

“Mi piace ricordare – ha aggiunto il ministro – che, secondo il mito di Eurinone, così come raccontato nel volume ‘I miti greci’ di Robert Graves, è proprio attraverso la danza che il mondo è stato creato. La sesta arte è capace di coinvolgere gli spettatori nell’intimo. Ed è proprio l’armonia della danza, portata non a caso in scena da ballerini provenienti da tutto il mondo, a rappresentare la necessità di ritrovare un comune sentire, una nuova cooperazione e coordinazione, un’armonia dell’agire umano. Valore fondamentale ancor più oggi che ci troviamo di fronte ad un conflitto che ferisce il cuore dell’Europa”.

“Al direttore artistico Daniele Cipriani va tutto il mio plauso – ha proseguito Sangiuliano – Ha ricordato che ‘la bellezza salverà il mondo’ e ci riporta alla missione speciale di questo gala. Una bellezza più alta, quella di un’ideale fratellanza tra popoli e nazioni, che supera i confini e va oltre nazionalità, credenze e stili di vita”, ha concluso il ministro della cultura.