Sangiuliano al falò di confronto lascia l’amante e chiede scusa alla moglie

Gennaro Sangiuliano, Federica Corsini e Maria Rosaria Boccia sono il nuovo triangolo dell’estate. Insomma, il nostro Ministro per la Cultura come un Mirko Brunetti qualsiasi.

Il fatto è esploso da giorni e ieri sera Gennaro Sangiuliano, dopo essere stato messo con le spalle al muro da Maria Rosaria Boccia che su Instagram ha pubblicato tutte le prove della loro amicizia e della sua discussa presunta nomina a consigliera, è stato costretto a intervenire con uno speciale del Tg1. A intervistarlo sui suoi intrallazzi amorosi non è stato Filippo Bisciglia, ma il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocchi.

“Ho conosciuto Boccia all’inizio della campagna elettorale delle europee in occasione di una manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia a Napoli” – ha esordito Gennaro Sangiuliano – “Mi è stata presentata da amici in comune. La foto che ho fatto con lei l’anno precedente? Era un evento pubblico, c’era altra gente. […] Con lei è nata un’amicizia personale e lì ne ho riscontrato alcune doti organizzative e lì mi era venuta l’idea di nominarla, a titolo gratuito, consigliere per l’organizzazione dei grandi eventi. Il rapporto di amicizia è diventato poi una relazione affettiva e sentimentale. L’ipotesi della nomina è andata avanti, ma quando mi sono consigliato col mio gabinetto mi hanno detto che poteva esserci un conflitto di interessi. A questo punto ho mandato un’email al capo di gabinetto con la quale lo invitavo a interrompere la nomina alla dottoressa Boccia”.

Maria Rosaria Boccia, quindi, dopo la mancata nomina a consigliera, stando al racconto cronologico di Gennaro Sangiuliano, avrebbe deciso di pubblicare tutto sui social.

“Lei sostiene di non aver mai pagato ed è vero, ho sempre pagato io, ma non è mai stato speso un euro del ministero. I biglietti aerei li ho pagati col mio conto corrente personale, tutto tracciato e verificabile. I biglietti a Boccia li ho pagati io di tasca mia”.

“Il rapporto fra me e Boccia, mi pesa doverlo raccontare, ma è un rapporto di tipo personale e affettivo. Iniziato un po’ di tempo dopo la nostra conoscenza, parliamo della prima decade del mese di maggio. Con lei ho voluto interrompere perché avevo il sospetto che registrasse quando veniva a Montecitorio. […] Se sono ricattabile? Assolutamente no. Posso comprendere la sua delusione sentimentale. Ho più volte ribadito a lei che non intendevo lasciare mia moglie che è la persona più importante della mia vita. Sono capace a rinunciare a qualsiasi cosa, ma non a mia moglie. Chiedo scusa a mia moglie, è una persona eccezionale”.