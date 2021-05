Sangiovanni oggi pomeriggio è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo insieme a Deddy, Aka7even, Alessandro Cavallo e la sua fidanzata Giulia Stabile.

Ma proprio mentre era in tv a parlare del suo percorso all’interno della scuola di Amici, su Instagram un ex vincitore del talent show gli ha lanciato una frecciatina. Sto parlando di Briga che, a domanda diretta posta da un fan “Ti piace Sangiovanni o no?” ha risposto ironicamente “E’ uno dei più bei quartieri di Roma“.

Briga è stato un po’ polemico anche con la trasmissione stessa, dato che – sempre a domanda diretta “perché non sei andato come ospite?” ha risposto: “Raga ho fatto Amici sei anni fa e ci sono ritornato una sola volta l’anno successivo. Nel frattempo sono usciti altri tre dischi, ho scritto due romanzi e fatto un Sanremo. Direi che è strano se ci vado, non se non ci vado”.

Insomma, Briga avrà fatto anche dischi, sanremo, libri, auto, fogli di giornale… Ma qualcuno se n’è accorto?

Sangiovanni a Verissimo

“Non ci sarebbe stata finale più bella per me, sono contentissimo che ci sia stata lei al mio fianco“. Da Silvia Toffanin Sangiovanni ha raccontato così l’esperienza della finale di Amici. Un momento speciale per la sua carriera, reso ancor più particolare dal fatto di averlo condiviso con la fidanzata Giulia Stabile.

Al momento non ha risposto alla provocazione di Briga. E dubito che lo farà in futuro…