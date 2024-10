Sangiovanni torna dopo 8 mesi di pausa: “Sto ritrovando la mia strada”

A distanza di otto mesi dalla sua pausa dai social, Sangiovanni è tornato su Instagram per commemorare il concerto che avrebbe dovuto tenere al Forum di Milano. Ha condiviso i suoi pensieri su come sarebbe stata quella serata, pensando a come avrebbe cantato i nuovi pezzi mai pubblicati, riflettendo sul suo percorso artistico intrapreso. Dopo un periodo di difficoltà nel tornare in studio e dedicarsi alla musica, ha trovato gioia nel processo creativo senza pressioni e per puro piacere, qualcosa che non accadeva da anni.

Sangiovanni ha espresso un senso di sollievo, evidenziando che sta riscoprendo la musica come una grande opportunità nella sua vita. Ha voluto inviare un abbraccio ai fan, riconoscendo l’importanza del supporto ricevuto durante la sua assenza. Ha anche parlato della sua introspezione, sottolineando come abbia risolto varie questioni ma ne resti ancora molte da comprendere. Nonostante le difficoltà, ha trovato energia ascoltando il suo disco, realizzato in un momento complicato, affermando di voler condividere le canzoni con il pubblico e, forse, anche nuove musiche in futuro.

Infine, Sangiovanni ha menzionato che sta cominciando a delineare nuovi obiettivi e sogni, suggerendo un futuro incerto ma promettente per la sua carriera musicale. La domanda rimane se il suo nuovo album vedrà mai la luce e se ci sarà ancora un pubblico pronto ad accoglierlo.