SANGIOVANNI: Scopri il Video del Nuovo Singolo ‘Luci allo Xeno’

Esce oggi “Luci allo xeno”, il nuovo singolo di Sangiovanni, accompagnato da un videoclip ufficiale. Il video rappresenta un viaggio notturno che simboleggia una rinascita: dalle ombre verso una nuova luce, incarnata dal calore dell’alba. Questo passaggio è reso visibile attraverso un’estetica in evoluzione, raccontando un momento di svolta personale e artistica, contraddistinto da smarrimento e ricerca di una direzione, mentre le luci allo xeno fungono da guida lungo il tortuoso cammino della vita.

“Luci allo xeno” segna il ritorno di Sangiovanni con un brano elettro-pop e dance, presentato in anteprima durante una live session esclusiva per i fan a Roma lo scorso 2 aprile. Scritto dall’artista insieme ad Alessandro La Cava, il testo alterna immagini di paranoia e inquietudine a visioni di speranza, simili all’alba che illumina la notte, rendendo il “mettersi in strada” un atto di cambiamento e autoanalisi. La produzione di Zef e Zazu conferisce al brano un ritmo incalzante, mentre la melodia di Stefano Tognini e Davide Grigolo accompagna la voce di Sangiovanni, che esplode in un ritornello travolgente, arricchito da sintetizzatori e percussioni elettroniche.

Per vedere il video e seguire Sangiovanni sui social, puoi visitare il suo profilo Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/sangiovanni.