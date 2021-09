Sangiovanni su Instagram si è scagliato contro quei follower che lo hanno accusato di aver fatto successo grazie a Giulia Stabile, vincitrice di Amici.

“Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni.

Non perché non lo siamo realmente ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito. Mi chiedo perché. Perché non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”.