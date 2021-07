Momento imbarazzante per il cantante di Malibù.

Sangiovanni è uscito da Amici come vincitore della categoria canto e adesso si sta godendo l’enorme successo fuori dalla scuola mariana. Il suo album è ancora primo in classifica ed ha già fatto un tour di instore dove ad aspettarlo ad ogni tappa c’erano folle di ragazzini.

Nei giorni scorsi il cantante di Malibù è volato in Puglia ad Otranto per partecipare a Battiti Live. Davanti all’hotel per lui c’erano decine di fan e lui si è fermato a fare autografi e quattro chiacchiere. Stando a quanto riporta Novella 2000 una ragazza avrebbe fatto una proposta indecente all’artista.

“C’erano molte persone ferma ad aspettarlo. Lui è stato molto carino con tutti. Poi si è fermato a fare foto con tutti e a scambiare qualche battuta con chi era lì. Ha quindi detto quanto facesse caldo in Puglia, temperatura a cui lui non è molto abituato, ma che comunque gli piace tanto la regione e avrebbe voluto rimanere. A questo punto una giovane fan gli ha detto: “Se vuoi ho una camera libera, ma proprio liberissima””.

La risposta di Sangiovanni alla proposta indecente.

Sangiovanni però ha gentilmente declinato l’invito: “No grazie, non posso, sono fidanzato“.

Una ha letteralmente urlato a sangiovanni (davanti ad un sacco di gente e mentre si stava facendo foto con delle bimbe tra l’altro) “se vuoi ho camera libera, liberissima” e lui in palese imbarazzo ha risposto “non posso sono fidanzato” la gente ha la faccia come il culo proprio — P. (@allofmehs) June 26, 2021

Oggi medaglia all’onore a sangiovanni che ha risposto “sono fidanzato” ad una che lo ha invitato in camera wow nuovo eroe moderno — P. (@allofmehs) June 25, 2021