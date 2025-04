SANGIOVANNI presenta il nuovo singolo “Luci allo Xenon”

Sangiovanni torna con un nuovo singolo intitolato “Luci allo xeno”, disponibile dal 9 aprile. Questo brano, presentato in anteprima durante una live session a Roma, rappresenta il suo ritorno con sonorità elettro-pop e dance, sostenute da un testo introspettivo. Il brano esplora le esperienze passate e le incertezze future, utilizzando le luci allo xeno come metafora per rappresentare una guida luminosa nell’oscurità dell’esistenza.

Scritto dallo stesso artista insieme ad Alessandro La Cava, “Luci allo xeno” affronta il conflitto interiore tra paura e desiderio di trovare una direzione. Le luci sono descritte come un faro che si adatta alle difficoltà della vita, mentre il ritornello alterna sentimenti di paranoia e speranza, culminando con l’immagine dell’alba e della rinascita.

La produzione è affidata a Zef e Zazu, che combinano synth e percussioni elettroniche per creare un sound moderno e coinvolgente. La melodia, realizzata da Stefano Tognini e Davide Grigolo, conduce la voce di Sangiovanni a esplodere in un ritornello dance d’impatto.

L’annuncio del singolo è stato accompagnato da un video sui social, ricevendo un’accoglienza entusiasta da parte dei fan. Questo brano segna l’inizio di una nuova fase per l’artista, che è pronto a condividere nuova musica e a rafforzare il legame con il suo pubblico.