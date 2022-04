Da quando è uscito da Amici Sangiovanni sta sperimentando sia con la sua musica che con i look. Dopo aver dato un taglio ai suoi lunghi ricci, il cantante veneto ha pubblicato un album in cui ci sono pezzi inaspettati come ‘Cielo Dammi la Luna‘. Di questo ha parlato il fidanzato di Giulia Stabile nella sua intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Sto cercando di capire dove si può spingere la mia voce nell’interpretazione. Il mio obiettivo non è essere più intonato, non mi interessa, ma essere più profondo. La mia paura? Ho paura che le persone con il tempo si stufino di me, se non riesco a farmi conoscere… per come sono dentro. Il mio cambio di look? Ho lottato un po’, perché in effetti sembro un altro. Pensa che lo volevo fare proprio durante Sanremo, ma mi avevano fatto desistere. Mi sento più… me stesso. Prima mi guardavo allo specchio e mi vedevo come uno che si lasciava un po’ troppo andare nella vita. Ho l’impressione di aver vissuto già tre vite. Quella prima del talent, quella durante il talent e la terza dopo la sua conclusione. La quarta sento che deve ancora arrivare, la vedo in lontananza, arriverà anche quella. Voglio vivere la normalità. Prima di essere un cantante sono un essere umano, lo sono io e lo è Blanco. Siamo dei ragazzi, è giusto che viviamo la nostra età. Quindi non mi voglio privare di niente”.

Sangiovanni: “Come siamo entrati in contatto io e Blanco”.

A Radio Italia Sangiovanni ha svelato come ha conosciuto e cosa pensa di Blanco: “Io e Blanco ci siamo scritti un anno fa, quando io avevo fatto uscire ‘Non +’, che forse era il mio secondo pezzo, e lui aveva appena pubblicato il suo primo brano ‘Belladonna (Adieu)’. Ci eravamo scambiati dei complimenti. Nessuno dei due avrebbe pensato che dopo pochi mesi avremmo avuto dei singoli in classifica. È assurdo, quasi un’ironia della sorte. Penso che sia davvero un fuoriclasse, uno dei talenti migliori degli ultimi anni. Cosa posso dirgli se non di continuare così? Spacca tutto Blanchito, ci vediamo presto“.

