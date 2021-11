In tv certi termini possono anche costarti la carriera ed è il caso delle bestemmie. Al GF Vip bestemmiare comporta la squalifica, ma questo non vale per altri programmi che non hanno la diretta h 24, a svelarlo è stato un protagonista di Amici. Sangiovanni ospite di Fedez e Luis Sal a Muschio Selvaggio ha confessato che qualche bestemmia è sfuggita anche nel talent mariano.

“Non uccidetemi redattori di Amici. No, non ti eliminano se bestemmi. Loro ci dicevano di non bestemmiare e noi siamo stati bravi perché sarà successo tipo due volte. La cosa incredibile è quando è entrato uno nuovo è entrato con una sfida e parlavamo così, e a un certo punto ci ha detto che lui aveva un problema. Ha proprio detto ‘raga io ho una cosa che appena mi arrabbio bestemmio parecchio. Non so se riuscirò a trattenere questa roba qui’. Praticamente eravamo in giardino, poi tornando dentro c’era un corridoio stretto, non ci passavamo e io l’ho mezzo spinto ed ha preso lo spigolo con il mignolo ed ha lanciato un bestemmione, proprio un P.D, il giorno uno appena entrato. Poi ho visto una cosa che è successa al GF Vip. Adesso al Grande Fratello Vip, ogni volta che dicevano “freeze” loro si baciavano, immaginate se con un “freeze” si potesse bestemmiare liberamente”.

Fedez risponde a Sangiovanni sulla ‘bestemmia libera’.

“Io spero che Amici diventi il primo programma dove si può bestemmiare. In tv si può dire di tutto oggi. Si può parlare anche di Mussolini e dire che ti piace Benito. Poi se bestemmi ti eliminano e ti marchiano. Ma smettiamola con questa ipocrisia, sono per la bestemmia libera, il bestemmia positivity. Tu in tv puoi offendere le minoranze e dire che ti piace Mussolini, ma se nomini il nome di Dio ti cacciano. No, non sono affatto d’accordo, o mandi via tutti o nessuno. Trovo che ci siano termini che offendono altrettante persone e quindi non mi piace che lo stigma ci sia soltanto sulle bestemmie”.

Quindi che dire…