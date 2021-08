Già ad Amici Sangiovanni ha più volte condannato l’omofobia e la mascolinità tossica ed è tornato a farlo anche una volta uscito dal talent. Il cantante di Malibù a giugno è stato anche attaccato per strada soltanto perché aveva lo smalto: “Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come vogliamo o di amare chi ci pare senza essere giudicati. Però si può combattere. So che voi siete con me, grazie per il supporto e l’affetto“.

Il fatto che le nuove generazioni seguano artisti che mandano messaggi così positivi non può che fare bene.

In un’intervista concessa al magazine digitale Outpump, l’ex Amico di Maria ha parlato del suo lato femminile ed ha risposto a chi lo critica perché lo ritiene poco virile.

“È brutto parlarne nel 2021 perché non dovrebbe più esistere, ma la mascolinità tossica per me è basarsi su tanti stereotipi, tanti limiti della mente, portati avanti da uomini e donne che riescono ad accettarsi come tali solo in determinati casi. In questa visione l’uomo chiaramente deve essere alto, bello, muscoloso…tutte cose che per me non esistono. Credo che in ogni persona ci sia un po’ di tutti e due i sessi e forse alcuni lo reprimono per questa paura di essere visti come non idonei.

Nel mio caso riconosco di avere dei lati femminili e mi piacciono, sono me stesso sempre. Ho sentito anche dei commenti banalmente per il fatto che uso lo smalto, sembra che lo smalto influisca sulla virilità. Da un lato non capisco perché l’uomo di oggi debba essere per forza virile, dall’altro ugualmente non so perché lo smalto dovrebbe sottrargliela. Le critiche? So che non si arriverà mai a cambiare la mentalità di tutti, ognuno è libero di pensare quello che vuole, però io ci spero tanto che le cose cambino”.