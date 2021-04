Sangiovanni è giovanissimo, ha compiuto 18 anni nella scuola di Amici eppure ha già all’attivo un disco di platino. Il cantante deve parte della sua fortuna alla collega Madame, che l’ha “scoperto” artisticamente.

“Qui dalle nostre parti ha conosciuto Madame, la bravissima cantante il cui vero nome è Francesca Calearo che quest’anno è arrivata ottava a Sanremo con il brano intitolato Voce. – ha rivelato la madre di Sangiovanni – È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”.

Durante una diretta con una sua amica, la cantante di Baby ha svelato come ha conosciuto l’alunno di Amici: “Allora io l’ho detto in molte interviste, cioè non in molte diciamo due-tre, quelle un po’ più intime. Ho detto chiaramente che una mia amica l’ha visto in corridoio a scuola e me l’ha presentato perché faceva musica. […] Lei me l’ha fatto conoscere e poi l’ho portato in studio“.

L’amica di Madame ha aggiunto: “Sì ma tu non hai capito lui non scriveva. Cioè lo sai io quanto gli ho rotto il c***o! Cioè lui scriveva i cavoli suoi nelle note ma non li metteva in rima. Ed io da quando ho sentito la canzone con Lordi e già da prima gli dicevo “scrivi sotto forma di versi“. Poi quando ho sentito la canzone con Lordi gli ho detto “ti accompagno in uno studio“. Poi è venuta fuori per la prima volta quella hit bellissima che si chiama Bambino e che nessuno sentirà mai, ma è bellissima. Comunque sì, si vestiva colorato. Chi è l’amica di madame che gli ha presentato la Madame? Io! E secondo te io ti presento tutti quelli che mi dicono che vogliono conoscerti? Tanti mi dicono che vogliono incontrarti. Ho scelto lui e ti ho detto più volte di portarlo in studio, quindi è merito mio“.

Quindi oltre che Maria, Sangiovanni deve ringraziare anche Madame!



