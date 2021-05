Sangiovanni sarà protagonista di un instore tour nel 2021 dopo la finale di Amici: tutte le date in calendario del cantante di Lady.

Da Amici al boom in streaming. Adesso Sangiovanni è pronto a raccogliere i frutti di un successo senza precedenti, attraverso un attesissimo instore tour. Il cantante protagonista nel talent di Maria De Filippi sarà protagonista di quattro appuntamenti d’incontro con i fan tra il 18 e il 26 maggio, per presentare dal vivo il suo primo EP pubblicato per l’etichetta Sugar. Scopriamo insieme tutte le date.

Sangiovanni instore tour 2021: le date

Il primo appuntamento con l’artista è previsto il 18 maggio alle ore 16 in piazza Duomo a Milano, all’interno della Mondadori. Il giorno dopo sarà la volta di Roma, stesso orario in piazza Cola di Rienzo. Bisogna attendere fino al 25 maggio per il terzo appuntamento, alla Mondadori di via d’Azeglio a Bologna.

L’ultima e imperdibile data dell’instore tour 2021 di Sangiovanni è quella del 26 maggio a Torino, in via Monte di Pietà, sempre alle ore 16.

Sangiovanni presenta il nuovo EP

Il cantautore di Amici presenterà in questi quattro appuntamenti all’interno dei negozi Mondadori il suo primo e omonimo EP. Per poter partecipare ai firmacopie bisognerà conquistare il disco pubblicato il 14 maggio per la Sugar. Il numero di pass per gli eventi è limitato.

Non sarà tra l’altro Sangiovanni l’unico artista di Amici a partire per un primo tour firmacopie. Lo stesso infatti è stato oraganizzato da Deddy, che ha pubblicato il 14 maggio l’EP Il cielo contromano. Una conferma di quanto mai come quest’anno i cantanti protagonisti del talent di Maria De Filippi siano riusciti a entrare nel cuore dei fan grazie a una serie di singoli di grandissimo successo. Un esempio? La virale Lady: