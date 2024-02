Sangiovanni, il significato del brano sanremese “Finiscimi”

Sul palco del Festival di Sanremo 2024, Sangiovanni porta una ballata intensa piena di emozioni e nostalgia.

Dopo il successo di “Farfalle”, Sangiovanni torna al Festival di Sanremo con “Finiscimi”, una canzone che promette di toccare le corde dell’anima. Il giovane artista, amato per la sua capacità di trasmettere emozioni, si presenta sul palco dell’Ariston con un brano che parla di addio e del coraggio di affrontarlo.

Sanremo 2024, il significato di “Finiscimi”

Super gasato per il suo secondo debutto a Sanremo, Sangiovanni presenta la sua canzone intitolata “Finiscimi”, scritta a maggio scorso a Los Angeles, negli Stati Uniti. Questo brano ha aiutato l’artista a superare alcuni momenti difficili: “Io sono sempre stato un nostalgico, ma lo vedevo come un sentimento negativo. Ora sono riuscito a trasformare la nostalgia in qualcosa di bello”, racconta.

“Finiscimi” rappresenta una lettera aperta, un’ammissione di errori e una richiesta di comprensione. Con un testo che lui stesso ha scritto, la canzone si sviluppa su un tappeto sonoro R&B, esprimendo il dolore e la difficoltà di gestire le emozioni. Il singolo di Sangiovanni è dedicato a chi cerca il coraggio di superare un addio, trasformando la nostalgia in qualcosa di positivo.

Il testo del brano di Sangiovanni

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola

Le tue le conservo ancora

Che cosa penserai

Chissà cosa farai

Scarabocchi sui miei libri

Mi leggi tra le righe

Non riesco più a gestirmi

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione…

Continua per il testo integrale