Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile con la cantante Santa Manu? Il gossip è esploso fra il fandom della coppia Sangio-Giulia perché il cantante in quest’ultimo periodo è stato spesso immortalato in compagnia di un’altra musicista, Santa Manu, con cui avrebbe un bellissimo rapporto personale e lavorativo.

La voce è arrivata anche alle orecchie di Santa Manu che è stata insultata da alcune fan di Sangiovanni, per questo motivo la cantante ha inviato un messaggio privato a Giulia Stabile, tranquillizzandola:

“Sarai abituata ai commenti delle persone, penso che dopo tutti questi mesi hai or mai metabolizzato il meccanismo e vai avanti tranquilla per la tua strada (anche se immagino che a volte può essere pesante). Spero di non averti ferita in nessun modo, la gente è sempre pronta a pensare male per qualsiasi cosa normale una persona fa. Sono fidanzata e ho super rispetto per tutti, per noi, per te e per voi due. Voglio solo fare il mio lavoro bene e che Sangio stia bene e sia sereno. Sul palco ci divertiamo e siamo super in sintonia, questa è l’unica cosa importante per me :)”.