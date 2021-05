Ad una settimana dalla sua vittoria ad Amici 20, Giulia Stabile è tornata a parlare di Sangiovanni su Tv Sorrisi e Canzoni. La ballerina ha confermato che quello con il cantante di Malibù è stato davvero il suo primo bacio dato ad un ragazzo.

“L’autostima è arrivata anche grazie a lui, il mio primo amore. È il primo ragazzo che ho baciato. Una cosa bellissima su di lui? Dovrei dirne 200 miliardi. È un ragazzo stupendo. Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o che è bravo. Mi hanno detto: “Non esistono nel mondo tante persone come lui”. lo penso questo di Sangio.

Io in cosa l’ho aiutato? Ha avuto tanti casini, così tanti che l’hanno portato a diventare adulto troppo in fretta. Lui mi dice che con me riesce a trovare il suo spirito bambino, che riesce a sentirsi libero da tanti pesi che la vita gli ha messo addosso“.

Il talento di Giulia è innegabile, però credo che la “favola” del bacio e della storia con Sangiovanni abbia giocato un ruolo importante nel largo consenso che ha sempre avuto nel talent di Canale5.

La confessione su Andreas.

La vincitrice di Amici 20′ ha anche fatto una rivelazione su Andreas Muller: “Il primo a notarmi è stato lui. Quello che si dice è vero, sì, mi ha visto ballare e mi ha chiesto: “Perché non fai il provino?”. Cos’ho pensato? Che mi avesse confusa con un’altra ragazza. Però poi sono entrata ad Amici al secondo tentativo. Ma anche all’interno, all’inizio mi sentivo fuori luogo perché mi vedevo brutta, troppo bambina”.

Sangiovanni e Giulia, i video ad Amici.

Dopo aver incontrato la prof Veronica Peparini Giulia ne parla in casetta con Sangiovanni #Amici20 pic.twitter.com/2PIxTPZjAN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2021

Tra Giulia e Sangiovanni è nato un rapporto speciale ma… #Amici20 pic.twitter.com/nBIZsw2Gc1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 18, 2021