Non solo il rapporto (di cui non si può parlare) tra Rosa e Deddy e il triangolo Aka7even, Raffaele e Martina Miliddi, ad Amici è nata un’altra storia d’amore, quella tra Sangiovanni e Giulia Stabile. A quanto pare i due sono gli unici ad essere rimasti insieme sia dentro che fuori dalla scuola di Amici. Eppure qualcosa è cambiato una volta finito il talent. Non solo la distanza che ha diviso i due ragazzi, il cantante a DiPiù e Whopsee ha rivelato quello che pensava quando stava in casetta con Giulia e quello che sente adesso.

“Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice.

Com’è stato ritrovarsi fuori dalla casetta di Amici? Diciamo che è stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più. Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio“.

Giulia mette la prima storia di loro due post programma pic.twitter.com/17hv6FdFLh — bia|sangioegiusupp (@sangioegiusupp) May 28, 2021

Sangiovanni e le parole per Maria De Filippi.

“È stato come realizzare un sogno, e in fondo Maria mi ha subito capito. lei ha compreso subito chi ero. Io sono un timido, lei è riuscita a tirare fuori le mie fragilità, che maschero bene. Io sono arrivato senza aspettative, ho vissuto di istinto ed emozioni”.

