Sangiovanni: Esce ‘Veramente’, il Nuovo Singolo Emozionante

Sangiovanni presenta un nuovo capitolo della sua carriera con il singolo “veramente”, in uscita venerdì 13 giugno. Il brano è stato svelato in anteprima al Mi Ami Festival e rappresenta una fusione di sonorità urban e ritmi tropicali, ispirato dall’atmosfera di Tenerife, dove è stato scritto durante una pausa creativa.

Il pezzo, frutto della collaborazione con Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni, combina chitarre leggere e un ritmo trascinante, culminando in un ritornello accattivante. Il testo si configura come una confessione intima, affrontando mancanze e desideri inespresso.

Sangiovanni canta: “Non mi piace che devo mettermi il cuore in pace lasciarti andare via non vederti più”, esprimendo un grido di libertà che unisce introspezione e leggerezza. “veramente” segue il brano “luci allo xeno”, pubblicato ad aprile, che ha segnato il suo ritorno con uno stile elettro-pop e dance, accolto positivamente dal pubblico.

Con questo nuovo brano, Sangiovanni continua a raccontare la sua generazione, mescolando fragilità ed energia in un modo autentico e personale.

Elaborazione AI: RassegnaNotizie.it

Fonte: www.newsic.it